"الجيزة" تبدأ تطبيق المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استعدت محافظة الجيزة، لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت اليوم السبت 20 أبريل 2024، وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة، بمواصلة جهودها في إزالة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها في مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة.

وأكد "راشد"، استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية؛ لمنع وقوع أية حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل فوري وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ حالات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أرض زراعية بمراكز البدرشين ومنشأة القناطر والعياط، حيث تم إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى سقارة وأبو صير بمركز ومدينة البدرشين بإجمالي مساحة 850 م٢2، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية برنشت بمركز العياط بمساحة 200 م2، وأخرى بقرية القطوري بمساحة 200 م2.

وتابع محافظ الجيزة: في مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة 8 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرى أم دينار والمنصورية والحاجر ووردان وبني سلامة وبهرمس بمساحة 1250 م2، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.