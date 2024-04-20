تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.. 15 نصيحة مهمة من "الزراعة" لمربي الدواجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عددًا من النصائح والإرشادات لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة؛ لمجابهة الظروف المناخية الحارة، تتلخص في ما يلي..

- الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذي يسبب مشكلات عديدة.

- التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة؛ لمنع التلوث وانتشار العدوى.

- التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.

- تجنب زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف في استخدام المياه داخل العنابر في الأجواء الحارة؛ سواء رش الأرضيات أو الحوائط أو الغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحراري على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء، وكذلك يصبح بيئة غير صحية للحيوان أو الطائر.

- الاهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتي تغطي نسب البروتين والطاقة وكل الاحتياجات الغذائية، والتي تم تصنيعها في مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وتسجيلات معتمدة من الوزارة.

- تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة؛ للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.

- استخدام الإضافات المسجلة في وزارة الزراعة المضادة للإجهادات الحرارية والموصى بها بالجرعات المقررة في مياه الشرب التي تعادل من حموضة الدم ومنع لزوجته، وطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائي الضارة، والتي تزيد في الأجواء الحارة.

- في حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون على مستويات مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أو الطائر؛ لزيادة الاستفادة من التبريد.

- تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر.

- عدم تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة؛ لعدم تجديد الهواء داخل العنابر بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

- ضرورة توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات في القطعان الأرضية؛ لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب.

- تجنب الإفراط في التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن؛ للحد من نشاط الطيور.

- عدم إجراء التلقيحات؛ طبيعية كانت أم اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، ويجب تأخيرها إلى ما بعد انكسار الموجة الحارة بوقت كافٍ.

- عدم العلاجات أو الحقن قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، وتأجيلها إلى آخر النهار بعد انكسار الموجة الحارة.

- في حال نقل الطيور والحيوانات أو الكتاكيت، يجب أن يتم ذلك ليلاً، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الأقفاص، أو الحيوانات في المركبات، ويمنع توقف المركبات المحملة بالطيور أو الحيوانات خلال النقل.

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