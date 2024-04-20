الداخلية: ضبط محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بامتلاك وإدارة محل كائن بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته الأجهزة والمستلزمات التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية، وبمواجهته أقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.