الداخلية: ضبط محل لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبحوزته الأجهزة والمستلزمات التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية، وبمواجهته أقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

ومعلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بامتلاك وإدارة محل كائن بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012