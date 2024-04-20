بـ طلق خرطوش.. عاطل يقتل آخر لخلافات مالية في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة مقتل عاطل خلال مشاجرة، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل، "توفى إثر إصابته برش خرطوش" طرف ثان عاطل"، مقيمان بدائرة المركز"، لخلافات مالية بينهما، أطلق خلالها الثاني عيار ناري من فرد محلي كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

حقيقة سرقة نوافذ مبنى تابع لإحدى محطات القطار بالإسكندرية

الجاني أحرق ضحيته وهو صائم.. 43 ثانية من الرعب (فيديو)

الأب ضبط ابنته مع خطيبها.. ليلة مأساوية في شقة الوراق

"أبوها طب عليهم في الصالة".. ماذا قال الأب المصدوم في التحقيقات؟ (كواليس)