خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 6958 مخالفة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن تحرير 12772 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات 598 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 دراجة نارية مخالفة، و6958 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و23 مخالفة موقف عشوائي، و213 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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