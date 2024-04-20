ضبط 1000 كتاب داخل مطبعة في الدقهلية.. لتصويرها بدون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مالك مطبعة، وبحوزته ألف نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئي بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بالدقهلية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئي بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة، وبحوزته 1000 نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وبمواجهته أقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

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