تكليفات وتوجيهات مهمة.. كيف تستعد وزارة التعليم لامتحانات الدبلومات الفنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

استعرض الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، موقف الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وخلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم اليوم لاستعراض الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية، أكد "عمارة" على أنه تم تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، وتکلیف مشرفي الامتحانات، كما تم تشكيل لجان أعمال الصندقه لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعي والتجاری والفندقي.

وأكد على اتخاذ الاجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية، وتضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية، بالإضافة إلى غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

وأشار أنه جار اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية حتى يتسنى توفير الخامات المطلوبة لتقييم الطلاب دارسي البرامج المطورة على منهجية الجدارات.

يذكر أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية لامتحانات التكنولوجيا التطبيقية ومقيمي سوق العمل للبرامج المطورة.

كما حضر الاجتماع المهندس محمد عبد اللطيف حسب النبي مدير عام الإدارة العامة للتعليم الزراعي، ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ومشرف عام على المطبعة السرية للتعليم الفني، والاستاذ عبد الرحمن محمد عبد الرحيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي ورئيس لجنة الإدارة المركزية للامتحانات.