صرخة من 10 أمتار فوق الكوبري.. تفاصيل وفاة التيك توكر إسراء روكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ندبت النيابة المختصة لجنة فنية لفحص سيارة التيك توكر إسراء روكا التي لقيت مصرعها في حادث، أمس الجمعة".

توفيت إسراء روكا البالغة من العمر 28 سنة إثر سقوطها بسيارتها من أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، شرق القاهرة.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا المتوفاة تصطدم بحاجز خرساني أعلى الكوبري وتصرخ من مسافة 10 أمتار حتى سقطت السيارة على الأرض.

وعقب سقوط السيارة، تجمع العشرات من المارة لمساعدة "روكا" وطلبوا الإسعاف لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة جراء الحادث المروع.

إسراء مختار وشهرتها إسراء روكا تيك توكر شهيرة ولديها صفحات يتابعها الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذفت أسرتها فيديوهاتها بعد ساعات من وفاتها معلنة الخبر.