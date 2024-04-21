التموين: انخفاض أسعار 300 سلعة في الأسواق خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا في أسعار 300 سلعة أساسية في الأسواق.

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أوضح عشماوي أن سعر زيت الطعام انخفض بنسبة 36% في الأيام السابقة، مشيرًا إلى أن سعر لتر الزيت الخليط انخفض إلى 65 جنيهًا بعد أن كان يصل إلى 100 جنيه.

وأوضح أن استقرار الأسعار وتدخل الحكومة في التنظيم أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن سعر طن الدقيق انخفض إلى 16 ألف جنيه من 22 ألف جنيه، مما يعني انخفاضًا بنسبة 35% في أسعار المخبوزات.

وأوضح أن هناك قسمين في السوق، الأول يستفيد من الدعم الحكومي والثاني يعتمد على الخبز السياحي، وعندما انخفضت أسعار الدقيق، تم التوصل إلى اتفاق مع شعبة المخابز بخصوص تخفيض أسعار الخبز بنسبة 40%.

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة خصائص رغيف الخبز والأسعار، وسيتم فرض رقابة، كما أعلن عن انخفاض في أسعار اللحوم والزيوت، حيث انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 15%، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من انخفاضات في أسعار السلع الأساسية.

وختم عشماوي بالقول إن التضخم الكبير الذي توقعه البعض لم يحدث في مصر بعد تحرير سعر الصرف، وأن السلع تحتاج إلى وقت لتنعكس انخفاضات الأسعار عليها بشكل مباشر.