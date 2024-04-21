موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة حارة جديدة تبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 23 أبريل 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان حالة الطقس لمدة 6 أيام، إنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل 23 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل يوجد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، على جميع المناطق، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا.

حالة الطقس الثلاثاء 23 أبريل

يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

حالة الطقس الأربعاء 24 أبريل

يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما توجد أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الخميس 25 أبريل

يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الجمعة 26 أبريل

يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.