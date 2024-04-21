خدمات جديدة.. استخراج جواز السفر من المولات التجارية (تعرف على الأماكن والتفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أطلقت وزارة الداخلية، خدمة استخراج جوازات السفر من المولات التجارية في إطار أعمال التطوير والتحديث المستمر التي تشهدها كافة قطاعات الوزارة الخدمية.

وتتميز الخدمة الخدمة استخراج جواز السفر بالمولات التجارية، بتلقي طلبات استخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للاختصاص المكاني لإقامة ذوي الشأن.

وتم افتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية كمرحلة أولى:

-استخراج جواز السفر من مول مكسيم مول

-استخراج جواز السفر من مول مول سيتى ستارز

-استخراج جواز السفر من داندى مول

وأكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية لأول مرة تطلق خدمة استخراج جواز السفر من مول سيتي ستارز كمرحلة أولى على ان تتوسع مظلة المراكز التجارية لاستخراج الجواز السفر.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، واستمرارًا لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

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