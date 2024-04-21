يستغلها في تحويل أموال من معارفهم.. سقوط نصاب يستولى على حسابات "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية، لاتهامه بالاستيلاء على الحسابات الخاصة ببعض المواطنين على موقع "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أفادت بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاستيلاء على الحسابات الخاصة بالمواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وانتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.