طعنته في رجولته فعاقبها بالذبح.. جريمة هزت العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"بنتي مش هترجع لك مهما حصل" كلمات حاسمة نطقت بها "آمال" في وجه طليق ابنتها دون خوف أو توقع لما ستؤول إليه الأحداث. دقائق معدود كانت كفيلة بتحول شقتها في حي العمرانية غرب الجيزة إلى مسرح جريمة تفوح منه رائحة الدماء والقتل فماذا حدث؟.

قبل 3 أشهر، تفاقمت الخلافات بين ابنة السيدة الأربعينية وزوجها مدرب بصالة ألعاب رياضية "جيم". الرجل تحصل على مقاطع فيديو توثق علاقته الحميمة مع رفيقة دربه ليجن جنونه ويصب غضبه عليها قبل أن ينتهي الأمر بالطلاق.

ظنت الأم وابنتها أن الصفحة قد انطوت للأبد إلا أن ثمة جديد حمل مفاجأة دموية غير سارة. قبل 5 أيام حضر الشاب مفتول العضلات إلى منزل حماته أملا في لم الشمل "مش قادر أعيش من غيرها" لكن توسلاته لم تجد قبولًا لدى السيدة "اللي حصل حصل خلاص".

عاتب الرجل الرياضي حماته على تصوير ابنتها لعلاقتهما الحميمة وإفشائها تفاصيل حياتهما الزوجية "ينفع تصورني بالمنظر دا؟". هنا ارتفع النسق واحتد النقاش الأم انتفضت مدافعة عن فلذة كبدها طاعنة في رجولة طليقها ليصاب بحالة هستيرية.

أسرع إلى المطبخ واستل سكينًا لينهي حياتها بجرح ذبحي بالرقبة مستغلا عدم تواجدها بمفرده في البيت ولاذ بالهرب قبل أن تكشف المباحث الجنائية لغز الجريمة وتضبط الجاني بعد رصد مشاهدة له بمحيط مسرح الجريمة.

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