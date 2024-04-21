مرور ووثائق ونيابات.. تحديثات تؤثر على موقع النيابة العامة هذا الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن تأثر الخدمات المقدمة إلكترونيًا على الموقع الرسمي للنيابة العامة حتى صباح غد الاثنين.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد: "نحيط سيادتكم علمًا بإجراء تحديثات فنية على الموقع الرسمي للنيابة العامة (http://ppo.gov.eg)، وذلك خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد، وحتى الثامنة من صباح غدٍ الاثنين، ما يؤثر على الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين خلال تلك الفترة.

وتقدم النيابة العامة خدمات عدة عبر موقعها خاصة بتقديم البلاغات إلكترونيًا ومتابعتها أو الخدمات الخاصة بنيابات المرور والأسرة وخدمات وثائق الأحوال الشخصية والنيابات الجنائية.