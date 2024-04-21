القصير يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس السبت، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفي وتقنين الأراضي والتحول الرقمي؛ بحضور د.محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة وبعض قيادات الهيئة.

وناقش الاجتماع الانتهاء من الإجراءات القانونية؛ لتوفيق أوضاع المواطنين الموجودين بأراضي هيئة التنمية الزراعية في شبه جزيرة سيناء ومناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة وشرق البحيرات وشرق السويس، وكذلك الواقعة بزمام محافظة بورسعيد بمنطقة شمال سهل الطينة، واستخراج العقود المؤمنة لهم من مجمع الوثائق المؤمنة.

وناقش الاجتماع استعراض جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية تسهيلًا لإجراءات المتعاملين معها.

وناقش القصير مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية الموقف التنفيذي لأعمال دراسات التربة والحصر التصنيفي، وكذلك إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، واستعرض جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال التعديات غير القانونية على الأراضي ولاية الهيئة على مستوى الجمهورية.