طلب إحاطة بسبب إغلاق قصر ثقافة كفر صقر بالشرقية بعد تطويره بـ 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن إهمال قصر ثقافة كفر صقر بمحافظة الشرقية رغم تطويره بـ 5 ملايين جنيه وغلقه ما يعد إهدارًا للمال العام.

وأشارت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إلى أن مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية كان وما زال في حاجة إلى قصر ثقافة لنشر التوعية والثقافة بين المواطنين، وذلك بعد تمكن الإهمال من اقتحام الكثير من المواقع الثقافية، لأسباب منها نقص الموارد المالية الفترة الأخيرة.

وقالت: شهدنا انتهاء أبناء كفر صقر من بناء قصر الثقافة به، بل وتشطيبه منذ نهاية عام 2022، وتدشين الدور الأرضي متضمنًا غرفة المدير والأمن والمسرح والملحقاته، والدور الثاني الذي يتضمن مكتبة عامة ومكتبة للطفل وغرفة تكنولوجيا المعلومات وغرفة للرسم، على مساحة 700 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه، ولكن نظرًا لتراخي القائمين عليه، لم يتم افتتاح المكان أو تشغيله منذ انتهاء البناء وحتى الآن.