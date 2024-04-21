النيابة الإدارية تستقبل وفدا من "حقوق عين شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

استقبلت النيابة الإدارية اليوم الأحد وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس وبصحبتهم الدكتور وليد عوض، مدرس بقسم فلسفة التاريخ وقانونه ومدير وحدة التعلم الإلكتروني في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن الزيارة في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، وتحت رعاية معالي المستشارحافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد صافي، عميد كلية حقوق عين شمس.

وفي مستهل الزيارة، استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، كما تم إلقاء عدد من المحاضرات استمعوا خلالها لطبيعة عمل الإدارات والوحدات المركزية بالنيابة الإدارية.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، إلتقى فيها الوفد بعدد من المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع معالي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.