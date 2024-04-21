لحن القرآن على العود.. حُكم نهائي ضد المُلحن أحمد حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

خففت محكمة مستأنف النزهة الحكم الصادر بحبس المُلحن أحمد حجازي 6 أشهر بتهمة ازدراء الأديان إلى الحبس مع إيقاف تنفيذ الحكم 3 سنوات.

صدر الحُكم برئاسة المستشار وائل عبد المنعم الشامي وعضوية المستشارين عمر محسن ومحمود نجيب.

بدأت القضية بظهور "حجازي" في مقطع فيديو يقوم بتلاوة آيات قرآنية لحنها على العود، وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل تقدم عدد من المحامين والمواطنين ببلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامي.

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