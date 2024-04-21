الخادمة كلمة السر.. سرقت 500 جنيه وهاتف والدة رئيس اتحاد السباحة بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على خادمة؛ لاتهامها بسرقة منزل والدة رئيس اتحاد السباحة بالعجوزة وسط الجيزة.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارًا من مأمور القسم بورود بلاغ من رئيس الاتحاد باكتشاف والدته سرقة منزلها.

أصابع الاتهام أشارت إلى تورط الخادمة، وأكدت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة تورطها في ارتكاب الحادث بعد مراجعة الكاميرات وحركة الدخول والخروج من العقار.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطها في مأمورية مشتركة مع أمن القاهرة وأقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات (هاتف محمول - 500 جنيه).

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق.