"أخبار كاذبة وتكدير السلم العام".. جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بقضية "طالبةالعريش" نيرة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حددت المحكمة الاقتصادية المختصة، جلسة 28 إبريل الجاري، لمُحاكمة 11 متهمًا لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة على شبكة الإنترنت وتكدير السلم العام في واقعة وفاة "نيرة صلاح" المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة جامعة العريش".

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنه تم إحالة11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذاكان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عددمن العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.

وطالعت النيابة العامة الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة.