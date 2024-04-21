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حج 2024.. السياحة: مد قبول اعتذارات الحجاج حتى هذا الموعد - مستند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قررت وزارة السياحة والآثار، مد آخر موعد لقبول طلبات اعتذارات الحجاج والذي كان قد تم تحديده 2 أبريل 2024.

وأوضحت غرفة شركات السياحة، بحسب منشور لها، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن وزارة السياحة والآثار قررت مد آخر موعد لقبول طلبات اعتذارات الحجاج حتى 22 أبريل 2024.

وأشارت الغرفة، إلى أن ذلك في ضوء التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة والغرفة؛ لإنجاح موسم الحج الحالي 1445 هجريا، وإلحاقا بالكتاب الدوري رقم 69 والمتضمن أن آخر موعد لقبول اعتذارات الحجاج هو 2 أبريل 2024.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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