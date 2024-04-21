شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: ندعم المجتمع المدنى لدوره في تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبى أكبر داعم للمجتمع المدنى في كافة أنحاء العالم، لدورهم الكبير في المشاركة باتخاذ القرارات التي تسهل الحياة والتنمية في المجتمعات، خاصة وهم حلقة وصل بين الحكومات والمجتمعات وعلى دراية كافية بمشكلاتهم، حيث يتم العمل على حلها ودعم القضايا المحلية.



جاء ذلك في كلمته بالحوار الذى شارك فيه الدكتور نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مع منظمات المجتمع المدني، حول الاستجابة للمستجدات التنموية و الوطنية، والمقام على هامش مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة.



ولفت بيرجر إلى تعاون الاتحاد الأوروبي في مصر مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل دعم المجتمع المدنى، ضمن أولويات ومبادئ التمويل الأساسية للاتحاد الأوروبي، من أجل المساعدة في صنع السياسات بما هو في صالح التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم، ومنها مصر مثل الحرب السودانية على الحدود المصرية، أثبتت قدرة المجتمع المدنى على مواجهة هذه الأزمات.



وأكد بيرجر على وجود فهم واسع النطاق لعمل منظمات المجتمع المدنى ، الذين يعملون على القضايا البيئة والثقافية ، وغيرهم في العديد من المجالات التي تغطى كل جوانب الحياة، موضحًا أن مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة هو أحد أمثلة دعم المجتمع المدنى من ناحية تمكين المرأة.



ولفت بيرجر الى أن الاهتمام بتمكين المرأة أيضًا يشمل مساعدتها في إدخار الأموال واستثمارها، وتأسيس أعمال خاصة بها ومساعدتها إلى الوصول إلى مناصب قيادية.