"محدش يشتري".. الغرف التجارية: انخفاض في أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 27%.

وقال عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأنه تم عمل خفض إضافي 14% خاص بأسعار الزيت، معلقا: أسعار الجملة تنخفض والتجزئة في طريق الانخفاضات، مشددا على أن السلاسل التجارية بدأت في خفض السعر ما أدى إلى خفض الأسعار في محال البقالة والتجزئة.

ولفت عز إلى أن محال الفول والطعمية والكشري الصغيرة في الطريق لخفض الأسعار، منوها أن تقسيمة ساندويتش الفول 20% زيت، و10% فول والباقي خبز وخدمات، مشددا على أن علبة الكشري في طريقها للانخفاض وفق ضوابط يعد لها حاليا.

وأضاف قائلا: منتجي العيش الفينو مكسبهم محدود، وخفض أسعار القمح محليا ودوليا سيحل أزمة كبيرة الفترة المقبلة.

وبشأن ارتفاع أسعار السيارات، شدد على أن تعويم الدولار ليس الأزمة وإنما الأزمة كانت في وفرة العملة الصعبة، ونقص السلعة هو سبب رفع سعر السيارات، مختتما: "محدش يشتري أجهزة كهربائية الآن أو يخزن أي سلع لأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات كبيرة تصل لـشهر بحد أقصى".