أول إجراء رسمي من الكهرباء بشأن فصل التيار عن المدراس خلال الامتحانات (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي

حصل "الخليج 365" على خطاب رسمي موجه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن فصل التيار الكهربائي أيام امتحانات نهاية العام الدراسي والتي من المقرر عقدها في 8 مايو المقبل.

وبحسب رد الشركة القابضة لكهرباء مصر على وزارة التعليم، بشأن الخطاب الموجه، فإنه تم مخاطبة كافة شركات الكهرباء بالالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات على كافة المدراس.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، يتولى التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للالتزام بعدم فصل التيار الكهربائي عن جميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسى 2024.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخذت عدة إجراءات جديدة خلال امتحانات، إذ ألزمت كافة الإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية.

وجاءت أبرز الإجراءات والتعليمات بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي الثاني وهي كالآتي: الانتهاء من وضع خطة عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من متابعة استعداد وجاهزية المدارس لعقد امتحانات الترم الثاني 2024 وإزالة المعوقات التي تواجه أي مدرسة.

كما شملت التعليمات: الانتهاء من توقيع جميع المدارس بالعلم على التعليمات المسلمة بشأن امتحانات نهاية العام، بالإضافة إلى متابعة انتهاء المدارس من إخطار جميع الطلاب بجدول امتحانات الترم الثاني، فضلا عن متابعة انتهاء المدارس من تجميع إقرارات الانتهاء من مناهج الترم الثاني قبل الامتحانات وإحضار نسخة من الإقرارات للإدارة وإفادة المرحلة بالمديرية.

وشملت التعليمات أيضا: الانتهاء من تكليفات وضع أسئلة امتحانات الترم الثاني لجميع المدارس، ومتابعة الانتهاء من أعمال الطباعة خلافه وإحضار نسخة من التكليفات للإدارة التعليمية وإفادة المرحلة بالمديرية، بالإضافة إلى الانتهاء من تكليفات تشكيل كنترولات امتحانات الترم الثاني، وإحضار نسخة من التشكيل للإدارة التعليمية وإفادة المرحلة بالمديرية.

كما شملت التعليمات: تجميع إقرارات الانتهاء من امتحانات الترم الثاني العملية لمادة العلوم والحاسب الآلي وغيرها من الامتحانات العملية والمهام الأدائية والمواد التي لا تضاف للمجموع وإحضار إفادة بذلك للإدارة وافادت للمرحلة بالمديرية، بالإضافة إلى الانتهاء من تقييمات الترم الثاني العملية للأنشطة التربوية الأصفية وإحضار إفادة بذلك للإدارة.

وجاءت التعليمات أيضا بضرورة متابعة تطهير وتعقيم جميع حجرات المدارس يوميا قبل وبعد كل امتحان من امتحانات الترم الثاني، ومتابعة النظافة وتوافر أدوات النظافة بدورات المياه ومتابعة التباعد بين الطلاب وأقصى عدد باللجنة 20 طالب من ذات الصف أو من صفين بمدارس.للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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