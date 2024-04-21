"كنت عايز أسرقها وقالتلي لأ".. تفاصيل مقتل مسنة على يد سباك بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عثر الأهالي بمنطقة حدائق القبة، على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بشارع الخليج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بمنطقة حدائق القبة يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين أن السيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، وقد تعرضت لجرح قطعي في الرأس أدى إلى وفاتها.

على الفور أمرت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، يعمل سباك ويبلغ من العمر 35 عامًا.

على الفور تم ضبطه والتحقيق معه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، بالدخول إلى مسكن الضحية بدافع السرقة، وعندما حاولت مقاومته قام بضربها على رأسها مما أدى إلى وفاتها "كانت عايز أسرقها ورفضت".

وحررت النيابة العامة محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.