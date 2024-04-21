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تجمهر أهالي خلف ديوان محافظة الجيزة بسبب "جثة طائرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد محيط ديوان محافظة الجيزة حالة من التجمهر نتيجة العثور على جثة شاب أسفل عقار نطاق حي الطالبية غرب المحافظة، مساء الأحد.

مأمور قسم شرطة الطالبية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار رقم 20 بشارع أحمد كامل خلف ديوان المحافظة.

المعاينة المبدئية بينت أن الجثة نتيجة سقوط من علو، وتجمهر الأهالي لتفرض الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الواقعة مع إيداع الجثة ثلاجة مستشفى أم المصريين.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجه بسرعة كشف ملابسات الواقعة بالتنسيق مع فرقة الطالبية والعمرانية بقيادة العقيد سامح بدوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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