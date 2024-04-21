شكرا لقرائتكم خبر عن لم تتحمل فراقه.. مات الأخ فلحقت به شقيقته بعد ساعتين فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعتان فصلتا بين وفاة شاب وشقيقته بمنطقة الكيلو 59 الإسكندرية القاهرة الصحرواي، حيث لفظ الشاب مستور عوض الصريحي أنفاسه الأخيرة، ولحقت به شقيقته بعد مرور ساعتين من وفاته بعد أن تحطم قلبها وقتله الحزن ألما على فراق شقيقها الشاب، متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية.



مأساة إنسانية فريدة من نوعها شهدتها منطقة الكيلو 59 الإسكندرية القاهرة الصحرواي، بعد وفاة الشاب مستور عوض الصريحي، ولحقت به شقيقته حزنا على وفاته والتى فارقت الحياة بعد أن أصيبت بانهيار وصدمة شديدة حزنا وألما على وفاته.

وسادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أهالى الـ59 وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد وفاة "مستور"، بعدها بساعتين من رحيله إلا أنها لم تستطع تحمل فراق شقيقها وصدمة موته ولحقت به.



حالة من الحزن شهدتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات نعي للشاب وشقيقته، من قبل أبناء عمومتهم والأهل والأصدقاء معبرين عن الصدمة التي أصابت الجميع بعد وفاة الشاب الذي شهد له الجميع بحسن الخلق، ولحقت به شقيقته بعد ساعتين من وفاته.



الشاب المتوفي



الشاب مستور عوض الصريحي (4)



الشاب مستور عوض الصريحي لحقت به شقيقته بعد ساعتين



الشاب