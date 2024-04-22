شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحتفل بإطلاق النسخة الثامنة لمهرجان أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الأوروبى، بالنسخة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، على ضفاف النيل فى مدينة الذهب أسوان، وسط حضور عدد من الدبلوماسيين، والوزراء والفنانين وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وقال السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الحروب والنزاعات والحروب، أثرت بشكل كبير، على النساء والفتيات بشكل خاص، رغم تأثيرها على كل المدنيين، لذلك فإن مهرجان أسوان فرصة لعكس قضايا المرأة ودعمها وتمكينها فى مختلف المجالات.

وأشاد بيرجر بالأفلام المشاركة فى المهرجان التى يقوم بتنفيذها مجموعة من الشباب، استغلوا الفرصة بشكل جيد، لتقديم رسائل تستهدف تمكين المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، إن السينما والدراما تمثل القوة الناعمة فى مصر، وتسببت أعمال كثيرة فى تغيير قوانين اجتماعية لصالح المجتمع، مثل باب الحديد الذى صدر عنه تغيير قانون التحرش، وجعلونى مجرما، وأريد حلا، وعفوا أيها القانون، والشفة من الحق الزوجة.

وأضافت الوزيرة بأن الدراما تعكس الواقع وأصبحت تستخدم كشكل من التعبير وتفريغ الذات الذى يصل إلى كل افراد المجتمع.

وأوضحت الوزيرة أنه لولا مسلسل فاتن أمل حربى لما عرف الناس أن وزارة التضامن الاجتماعى بها مراكز استضافة للنساء ضحايا العنف.

من جانبه قال السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية أن الفن جسر مهم لتبادل الثقافات وتساهم فى إحلال السلام، والسينما تعكس ما يحدث فى المجتمع.

واختتمت الاحتفالية بالاستماع إلى فرقة طبلة الست.



















