علي هامش مهرجان أسوان.. مايا مرسي تتفقد معرض "المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة معرض "المصرية" الذى يقام على هامش مهرجان أسوان الدولي، لسينما المرأة يرافقها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي السفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر.

وقد أبدت الدكتورة مايا مرسي إعجابها بالمنتجات المعروضة بالمعرض والتى صنعت بايدى سيدات مصريات من مختلف المحافظات ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية وتتضمن أطباق العرجون من مخلفات النخيل، شنط، عطور، وحلي، صابون، سيرم، شامبو، وقبعات واستمعت الدكتورة مايا مرسي إلى شرح من السيدات العارضات عن تفاصيل صناعة المنتجات وتسعيرها.