متحدث البترول: تناقص حقل ظهر ظاهرة طبيعية.. والانتاج وصل لـ5 تريليون قدم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن حقل ظهر تم اكتشافه في ديسمبر 2017 وينتج منذ 6 سنوات، والإنتاج وصل لـ5 تريليون قدم مكعب و9 مليون برميل متكثف، موضحا أن هناك ظاهرة في كل الحقول وهي معروفة وعالمية وهي التناقص الطبيعي للآبار المكتشفة والمتوسط في الغاز 15% سنويًا.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، إلى أن الرقم الاحتياطي الذي يتم الإعلان عنه ليس ثابت ولكن لابد أن يكون هناك آبار تنموية في المنطقة المنتجة، مؤكدا أنه يتم حفر البير الـ19 للحفاظ على الاحتياطات الموجودة ومواجهة التناقص الطبيعي.

وأوضح أن حقول الغاز والبترول يوجد منطقة امتياز ويتم وجود كشف ويبدأ بالتقييم ويتم حفر آبار جديدة تنموية بجانب الحقل لزيادة معدلات الإنتاج وما يحدث ظاهرة طبيعية ولا يجب أن يكون هناك قلق بين المواطنين، مشددًا على أن الآبار التنموية ستوفر معدلات الإنتاج المتناقصة في حقل ظهر، ويتم التركيز على منطقة المياه العميقة في البحر المتوسط وهناك الشركات التي تعمل في المنطقة.