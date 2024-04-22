الغرف السياحية: السعودية وضعت ضوابط تخوفًا من انتظار المعتمرين لموسم الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد باسل السيسي، عضو لجنة السياحة الدينية باتحاد الغرف، أن المملكة العربية السعودية أصدرت بعض الضوابط والالتزامات على المسافرين للالتزام بالمواعيد ووضعت إجراءات للمخالفين للعالم كله، موضحا أن هذه الضوابط لكي يتم الانتهاء من العمرة قبل بداية موسم الحج حرصًا على إجراءات تنظيم الحج، لان هناك من يلجأ للتواجد في المملكة بعد العمرة لإجراء الحج.

وأوضح "السيسي"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، أن الإجراءات تطبق بشكل كامل مع وجود غرامات على المخالفين وهناك عقوبات بالمنع من دخول المملكة لمدة 5 سنوات، مشددًا على أنه يتم العمل من خلال تجهيز الأماكن لاستقبال الزوار في موسم الحج.

وشدد عضو لجنة السياحة الدينية، على أن العملية التنظيمية في السعودية هو إجراء لكي يتم ضبط الأمور هناك، وفي حالة الخروج في موعد بعد الموعد المحدد من السعودية سيتم تطبيق الغرامات.

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