شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: إعادة التطعيم فى حالة الشك لا يوجد منه أى مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن إعادة التطعيم فى حالة الشك لا يوجد منه أى مشكلة، موضحة أن البعض ينسى الحصول على التطعيمات ولا يتذكر إذا كان حصل على طعم معين أم لا، ويلجأ الشخص لإعادة التطعيم وفى هذه الحالة لا يوجد منه ضرر.

وكانت الشركة القابضة للقاحات والأمصال فاكسيرا قالت، إن جهاز المناعة يستخدم كل أدواته ليقاوم المرض، وذلك عن طريق macrophages, B-lymphocytes, T- lymphocytes ، التى بدورها تدافع عن الجسم من خلال تكوين الأجسام المضادة التي تم تخزينها حتى تبقى جاهزة في حالات التعرض لنفس المرض في المستقبل.

وتابعت فاكسيرا: فكرة عمل التطعيمات تتمثل فى تعريض الجسم لمسبب المرض بطريقة لا تضره وهو ما يجعله يحفز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة تحمى الجسم فيما بعد.

ومن ناحته، قال الدكتور مصطفى المحمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إنّه مع عودة الدراسة وتواجد الأطفال في المدارس والشباب في الجامعات والتجمعات الكبيرة وبرودة الجو نلجأ إلى غلق الشبابيك ونصبح في ظروف غير جيدة التهوية، وهو ما يساعد على انتشار مجموعة من الأمراض في مقدمتها الفيروسات التي يزيد انتشارها في الشتاء مثل الانفلونزا ونزلات البرد.