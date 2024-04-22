"جميلة " تطلب خلع زوجها : "عامل فيها جنتل مان وهو مسجل خطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت"جميلة. ع"، 33 سنة، ربة منزل، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها مبررة طلبها قائلة: "رسم عليا دور الجنتل مان وطلع مسجل خطر".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 3070 لسنة 2022: تعرفت على زوجي " فهد. ه"، 36 سنة، صاحب محلات لبيع مواد البناء، فبعد نظرات متبادلة، تولدت بيننا علاقة عاطفية، تقدم بعدها لخطبتي وعقب أشهر انتقلنا إلى عش الزوجية.

تكمل الزوجة حديثها قائلة: بعد شهرين من الزواج وجدته يقيم بالمنزل لأسباب غير معلومة وكلما طالبته بالنزول للعمل لمباشرة الموظفين ينهى الحديث بصوته المرتفع.

تضيف الزوجة : خلال تواجدنا بالشارع لجلب بعض الأدوية، وما أن شاهد سيارة الشرطة حتى هرب على الفور من المنطقة "طلع يجري وسابني"، وبعدما لاحظ الضابط هروبه لم يتركه وبالفعل ألقى القبض، "بعد الكشف على بطاقته وجده مسجل خطر وهربان من أحكام قضائية".

تواصل الزوجة: مباشرة قمت بجمع مستلزماتي الخاصة وذهبت إلى منزل أسرتي لاستحالة المعيشة معه "طلع مسجل خطر"، وبعدما طالبه والدي بالطلاق رفض الأمر نهائيًا.

تختتم "جميلة": لم أتردد ولجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لطلب خلع زوجي لشعوري بعدم الراحة والاطمئنان له، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.