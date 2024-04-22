الضحكة الأخيرة.. أشلاء أب وأطفاله الثلاثة على قضبان السكة الحديد بالبدرشين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة مباحث الجيزة كواليس حادث مروع أودى بحياة أب وأبنائه الثلاثة صدمهم القطار بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

11 مساء أمس الأحد، توقفت عقارب الساعة على مزلقان الدكمي بقرية أبو رجوان قبلي، الكل تسمر موضع أقدامه يحاول استيعاب المشهد الصادم الماثل أمامهم.

أشلاء متناثرة على قضبان السكة الحديد لأب يدعى أحمد سعيد 35 سنة وأطفاله الثلاثة (عبد الرحمن 12 سنة) و(مصطفى 9 سنوات) و(زياد 5 سنوات) فارقوا الحياة نتيجة حادث مأساوي أودى بحياتهم في لمح البصر.

قبل دقائق جلس الأربعة يتبادلون الحديث وسط وصلة من الضحك قبل أن يقلهم الأب بدراجته النارية في طريقهم إلى مسكنهم بقرية الشوبك الغربي لكن السيناريو المعد سلفًا تبدلت أحداثه رأسا على عقب.

المزلقان مغلق لكن قائد الدراجة لم يبالي، حاول عبور شريط السكة الحديد وتصادق مرور قطار فأطاح بهم لأمتار معلنًا نهاية حياتهم وسط صدمة الحاضرين ليهرع رجال الإسعاف بتجميع الأشلاء وإيداعها ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي.