شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: انطلاق أسبوع القاهرة للمياه 13 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة ‎الاجتماع الدوري للسكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه للوقوف على آخر مستجدات الإعداد لأسبوع القاهرة السابع للمياه المقرر إنعقاده خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر تحت شعار " المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي و بالتزامن مع إستضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي".

ومن المقرر أن يجمع الأسبوع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر وهي "حوكمة المياه الدولية المشتركة من أجل التنمية المستدامة - الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع - الإبتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي - العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه - التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخياً ".

وكلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بتعزيز محاور "إسبوع القاهرة السابع للمياه" بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" ، مع إستمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالإسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم ، مع الإستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والعمل على توسعته لإستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض إبتكاراتها في مجال المياه .

وأشار الى الدور الهام لأعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للإسبوع ولجنة المسابقات فى الإعداد لفعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" ، مع التأكيد على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .