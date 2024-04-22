مرتضى منصور أمام مجلس الدولة: الزمالك ضيع 16 بطولة في شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حضر المستشار مرتضى منصور، اليوم الإثنين، أمام المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والمقدم من جمال عبد الكريم المحامي بالنقض في الطعن رقم 21023 لسنة 70 بمجلس الدولة.

أكد مرتضى منصور أمام المحكمة: ممدوح عباس اللي خرب نادي الزمالك، وفيه 16 بطولة راحت لمدة شهرين، والمحامي اللي حجز على النادي وخرب بيت النادي من 2016 هو النهاردة اللي حاضر عن النادي.

وأضاف مرتضى منصور: الذي يدعو لانتخابات الجمعية العمومية مدير عام النادي واللي دعا واحد منعرفوش وغير مختص.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

اقرأ أيضا:

قبل نظر الطعن.. كيف قتلت شيماء جمال وسر جملة "إعملنا شاى"؟

أمام المحكمة.. مرتضى منصور يزعم: الزمالك بيضيع وهتلاقي جواه بانجو وحشيش

الضحكة الأخيرة.. أشلاء أب وأطفاله الثلاثة على قضبان السكة الحديد بالبدرشين