مرتضى منصور: أنا الرئيس التاريخي للزمالك وحسين لبيب مكنش عضو في النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، خلال جلسة الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك، إنه الرئيس التاريخي للنادي.

أضاف مرتضى منصور: من لهم الحق في الحضور والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 122 ألفا وفي الانتخابات الأخيرة كان الفارق 20 ألف صوت، فكيف يتم حذف 20 ألف صوت.

تابع: أنا اللي عملت فرع نادي الزمالك في 6 أكتوبر، وأنا الرئيس التاريخي للنادي غصب عن أي حد، وحسين لبيب مكانش عضو في النادي.

وحضر المستشار مرتضى منصور، أمام المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والذي يحمل رقم 21023 لسنة 70 بمجلس الدولة.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

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