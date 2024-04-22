حركات استعراضيه انتهت بمأساة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو حادث الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية واصطدامه بشخص "من ذوي الهمم" بمنطقة فاقوس بالشرقية.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين عدم حمله رخصة قيادة واعترف بقيامه باللهو بالسيارة قيادته واصطدام بالشخص المشار إليه دون قصد.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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