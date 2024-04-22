شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البحوث الزراعية: 28 صوبة زراعية على مساحة 7 أفدنة بمحطة بحوث بهيتم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية موقع الصوب الزراعية بمحطة بحوث بهيتم فى محافظة القليوبية، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمتابعة الأصول التابعة للوزارة لرفع كفاءتها وحسن استغلالها حتى تحقيق الاهداف المرجوة منه.
وكان فى استقباله الدكتور جيهان عبدالواحد مديرة المحطة حيث تفقد اصول المحطة والمساحات المنزرعة وكذلك الصوب الزراعية والاراضى المكشوفة فى مساحة 28 فدان كذلك المنحل ومصنع العلف ومبنى المحطة النوعية والمحطة الاقليمية.
وقال عبدالعظيم أن المحطة تحتوى على 28 صوبة فى مساحة 7 أفدنة وهى مستغلة استغلال موجها الشكر للقائمين على المحطة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتطوير العمل والأداء فى المحطة.
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