رئيس البحوث الزراعية: 28 صوبة زراعية على مساحة 7 أفدنة بمحطة بحوث بهيتم

وقال عبدالعظيم أن المحطة تحتوى على 28 صوبة فى مساحة 7 أفدنة وهى مستغلة استغلال موجها الشكر للقائمين على المحطة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد لتطوير العمل والأداء فى المحطة.

محمد يوسف

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