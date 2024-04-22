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القاهرة - سامية سيد - تلقت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" شكاوى مواطني حي جنوب الجيزة بشأن مخالفات مركبات التوك توك بشوارع (ربيع الجيزى، والمنيب، والمحطة).

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة بالتعاون بين الجهات المعنيه لتحقيق الانضباط بالشارع.

وشن حي جنوب الجيزة وإدارة المرور حملة بالمناطق المشار إليها، أسفرت عن ضبط والتحفظ على 47 مركبة توك توك على مدار يومين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم؛ لإعاقتهم الحركة المرورية والسير عكس الاتجاه، وذلك تحت إشراف اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.



التحفظ على 47 مركبة توك توك تسير عكس الاتجاه بحى جنوب الجيزة



التحفظ على 47 مركبة توك توك تسير عكس الاتجاه جنوب الجيزة



التحفظ على 47 مركبة توك مخالفة بحى جنوب الجيزة



ضبط تكاتك مخالفة بحي جنوب الجيزة