بينهم مسئول كبير.. مرتضى منصور: عضويات كتير تم تزويرها قبل انتخابات الزمالك (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصوير- رمضان يونس:

قال مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، خلال جلسة الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك، إنه تبرع إلى نادي الزمالك بنحو 200 مليون جنيه.

أضاف مرتضى منصور في "بث مباشر"، أن هناك عدد كبير من العضويات تم تزويرها قبل الانتخابات الماضية لنادي الزمالك، من بينهم مسئول كبير دلوقتي رفضت ذكر أسمه وتم تقديم المستندات إلى المحكمة الذي تثبت ذلك.

تابع: "في واحد اسمه "إبراهيم بوقوا" عضويته مزورة وكان مقدم ورق أنه بيلعب فريق أول بالزمالك وهو عنده 10 سنين".

أشار إلى أنه يوم الانتخابات كان هناك حكم باستبعاد حسام المندوه من سباق الانتخابات، وبالتالي فإن جميع الأوراق المدون بها اسم "المندوه" باتت باطلة.

وحضر المستشار مرتضى منصور، أمام المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والذي يحمل رقم 21023 لسنة 70 بمجلس الدولة.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.