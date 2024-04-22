مرتضى منصور: مجلس الزمالك واخد قرض بنصف مليار وأنا سايب المبلغ ده في خزينة النادي قبل ما أمشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصوير – رمضان يونس:

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، خلال جلسة الطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك، إن مجلس الزمالك دمر البنية التحتية للنادي "كسروا الرخام وعملوا انترلوك جوه النادي".

أضاف مرتضى منصور في "بث مباشر"، أن المجلس الحالي قام بالحصول على قرض بقيمة نصف مليار جنيه رغم أنه ترك النادي وبداخله حوالي 500 مليون جنيه.

وأشار إلى أن النادي مفتوح يوميًا للجميع "كل يوم خناقات جوه النادي، ومفيش طوبة اتبنت من يوم ما مشيت".

تابع منصور "أنا اللي عملت بوابة النادي على حسابي، وكل اللي دفعه ممدوح عباس ميجيش 10 مليون".

وحضر المستشار مرتضى منصور، أمام المحكمة الإدارية العليا، لنظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والذي يحمل رقم 21023 لسنة 70 بمجلس الدولة.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

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