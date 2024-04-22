شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 38 درجة والصغرى 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 7 درجات على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية غربا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 25، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26.