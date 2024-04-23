بصور الخرائط.. هيئة الأرصاد تنشر توقعاتها لطقس الموجة الحارة وتحدد موعد الذروة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التعرض لأشعة الشمس مباشرة هو أحد الأسباب في شعور الشخص بقيم درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الفترة الحالية.

ولفتت "غانم" في تصريحات خاصة أدلت بها إلى "الخليج 365"، إلى أنه في حالة تواجد الإنسان في الظل لا يشعر بقيم درجات الحرارة المرتفعة.

وأكدت، أن ذروة موجة الحرارة غدا الأربعاء، حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وحذرت الأرصاد من الطقس شديد الحرارة ونصحت بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة، وارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.