ببندقية آلية.. ضبط المتهمين بقتل شخص في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته بقنا.

كان مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا، من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عاطل - مقيم بدائرة المركز)، وبها أعيرة نارية متفرقة.

بالانتقال وبسؤال زوجته اتهمت (شخصين- مقيمان بدائرة المركز)، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من (بندقية آلية) كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهمَين، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم.. واعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.