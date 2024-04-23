"ضربها بمزهرية".. تفاصيل مقتل مسنة على يد سباك بالحدائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سباك لتعديه على مسنة مما أودى بحياتها بقصد السرقة في القاهرة.

كان قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من العثور على سيدة متوفاة داخل مسكنها بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لإحدى السيدات "مُسنة" وبها جروح متفرقة وتبين بعثرة محتويات الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سباك "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول)، وأقر بأنه توجه للشقة محل سكن المجنى عليها (بدعوى صيانة السباكة)، وتعدى عليها باستخدام "مزهرية" على رأسها حتى سقطت أرضاً، وأن الهاتف المضبوط بحوزته خاص بالمتوفاة "قام بسرقته" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.