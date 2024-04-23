متلاعبا بأحلام الشباب.. ضبط شخص لإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي "أكاديمية بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات موثقة تعادل الشهادات الجامعية "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وضبط بحوزته (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة - شهادات دراسية وقياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم مقلد – عدد من الكارنيهات بأسماء الدارسين بالدورات التدريبية وأكلاشيهات "تحمل اسم الأكاديمية" وطلبات التحاق للدراسة بالأكاديمية – عدد من دفاتر تحصيل النقدية مجموعة من مطبوعات الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية – 2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبي الحصول عليها.