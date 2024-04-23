هجرة غير شرعية وتهريب بضائع.. جهود قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، جهودها خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 5 قضايا جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ضبط قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 2937 مخالفة مرورية متنوعة.

وأثمرت الجهود عن في مجال الأمن العام، ضبط 10 قضية، وتنفيذ 258 حكم قضائي متنوع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.