مجلس النواب يوافق على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف، التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الإفريقية والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).

وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تطوير عمليات تدقيق الجاهزية لمرونة المناخ الوطنية، وتوفير نهج متعدد القطاعات لفهم "جاهزية" النظم الوطنية للاستثمارات المرنة للمناخ، بالإضافة إلى التدريب على دمج المعرفة والخبرات والبرمجة الإذاعية للمزارعين، فضلًا عن تدريب كوادر نسائية على القيادة والتوجيه وإدارة مخاطر الكوارث وإدارة الحقوق الرقمية القائمة على المجتمع وتغير المناخ، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار في السياسة والتخطيط.

ويهدف المركز إلى دعم الدول الإفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها، ودعم الدول الإفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية في ما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلًا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية، ليكون المركز بمثابة منبر علمي للدول الإفريقية، وكذا تقديم أفضل الممارسات الدولية للدول الإفريقية.