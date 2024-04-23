رمال وأتربة وحرارة شديدة.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تقلبات جوية حادة وسريعة تتعرض لها البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تتعرض البلاد لأجواء شديدة الحرارة نتيجة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يبدأ اليوم الثلاثاء وتكون ذروته الأربعاء والخميس.

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت غانم، إن البلاد تتعرض لموجة من ارتفاع درجات الحرارة، بداية من اليوم وتستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت أن ذروة الموجة ستكون غدا الأربعاء، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: درجة الحرارة اليوم ترتفع عن الأمس بفارق 6 درجات خلال فترة النهار، لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب المحافظات.

ولفتت إلى أن البرودة ستنخفض خلال الـ72 ساعة القادمة ليلا، لتكون أجواء صيفية، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

وأكدت أن نشاط الرياح سيكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.